25 reisbureaus failliet 03 juli 2018

Het aantal faillissementen van reisbureaus in ons land is de afgelopen jaren gestegen van 12 in 2015 tot 20 in 2016 en 25 in 2017. In 2014 werden er 19 geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van de Algemene Directie Statistiek (Statbel). In 2017 gingen er in het Vlaams Gewest 11 reisbureaus op de fles, in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest elk 7. Elk bureau moet zich wettelijk verzekeren tegen financieel onvermogen. Deze verzekering komt tussen voor elke klant die z'n reis in het water ziet vallen.