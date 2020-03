Exclusief voor abonnees 25 personeelsleden ziekenhuis in quarantaine 10 maart 2020

Het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden zit in één klap plots met 25 personeelsleden minder. Het gaat om alle medewerkers die direct contact hebben gehad met een patiënt die positief testte op het coronavirus - van verpleging tot dokters. Ze moeten veertien dagen in quarantaine.

