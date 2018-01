25 minder doden door brand dan vorig jaar 00u00 0

53 mensen stierven het afgelopen jaar bij een brand. Dat is een derde minder dan in 2016, toen er nog 78 branddoden vielen in ons land. Toch mogen we niet blij zijn met de cijfers. "Jaarlijks vallen in Vlaanderen minstens evenveel branddoden als in heel Nederland. We zijn echt niet goed bezig", zegt brandveiligheidsexpert Tim Renders, die zelf de statistieken in België bijhoudt.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee