25% minder asielaanvragen in februari 08 maart 2019

Vorige maand hebben 2.063 mensen asiel aangevraagd in ons land. Dat is een daling van 25% ten opzichte van januari. Toen vroegen 2.760 mensen asiel aan. Dat maakte minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) gisteren bekend. "Het aantal asielaanvragen is sinds de zomer van vorig jaar gestegen naar een gemiddelde van iets meer dan 2.000 per maand. Die stijging is beheersbaar, zeker nu de regering mijn actieplan voor een humane opvang van mensen die hier bescherming zoeken heeft goedgekeurd."

