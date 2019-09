Exclusief voor abonnees 25 lichamen geborgen na brand op cruiseschip 04 september 2019

00u00 0

Na de brand op een schip met amateurduikers voor de kust van Californië zijn nu al 25 lichamen geborgen. Dat meldt de Amerikaanse kustwacht. Negen mensen zijn nog vermist, de zoektocht wordt verdergezet. De brand op de Conception brak in de nacht van zondag op maandag uit in de buurt van het eiland Santa Cruz. Het schip was zaterdag uitgevaren voor een uitje van drie dagen. Aan boord bevonden zich 33 passagiers en zes bemanningsleden. Vijf bemanningsleden die zich op het dek bevonden toen de brand uitbrak, konden zichzelf in veiligheid brengen door in zee te springen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis