25 kinderen ziek: Chirokamp vroegtijdig stopgezet 30 juli 2019

00u00 0

De 150 leden van Chiro Flurk uit het Vlaams-Brabantse Everberg (Kortenberg) hebben hun kamp in de Voerstreek gisteren noodgedwongen vroegtijdig moeten stopzetten. In totaal waren zowat 25 leden getroffen door een virus. Om te vermijden dat nog meer kinderen ziek zouden worden, koos de leiding ervoor om twee dagen vroeger dan gepland naar huis terug te keren. Om welk virus het gaat, is nog niet duidelijk.

