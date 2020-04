Exclusief voor abonnees 25-jarige Genkenaar sterft in ziekenhuis aan gevolgen virus 10 april 2020

In Genk is woensdagnacht een 25-jarige jongeman bezweken aan het coronavirus. Dat bevestigt het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). Paolo Soarez werd enkele dagen geleden uit zijn huis in Genk naar het ziekenhuis gebracht, met behulp van de brandweer. De jongeman was zwaarlijvig en kampte al met gezondheidsproblemen. In het ziekenhuis verergerde zijn toestand snel.