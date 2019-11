Exclusief voor abonnees 25-jarige doodt vader en gaat zichzelf dan aangeven 09 november 2019

Een 25-jarige man heeft gisteren in het Vlaams-Brabantse Vilvoorde zijn vader (58) gedood en heeft zich nadien aangegeven bij de politie in Brussel. "De politie is ter plaatse gegaan en heeft het lijk van de 58-jarige man aangetroffen", aldus parketwoordvoerder Gilles Blondeau. Het gerechtelijk labo van de federale politie en een wetsarts werden daarna gevorderd en de 25-jarige man werd verhoord. Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend voor moord, maar kan voorlopig nog niet meer duidelijkheid verschaffen over de aanleiding of de omstandigheden van de feiten. De zoon woonde nog in bij zijn vader. Het gezin stond niet bekend als een probleemgezin. (SHVM)