25 jaar vriendschap

Het is 25 jaar geleden. Toch klinkt het gedruis alsof het gisteren was. Op 30 januari 1994 verzamelden dertigduizend toeschouwers in de duinen van Koksijde. Op die zomerse winterdag deden ze zoveel stof opwaaien dat die van Brugge en Gent de wolk van thuis konden zien. Dat ene namiddaguur staat nu nog in een miljoen geheugens gegrift. Het was het moment waarop de cross razend populair werd. Schrandere geesten stelden vast dat massaal televisiegeluk en een bezoekersrecord samenpasten. In Koksijde werd de hoeksteen van de crosshausse gelegd. Architect van dat wonderlijke bouwsel: Paul Herygers. De Kempenaar legde zoveel laagjes dramatiek over zijn sportief hoogstandje dat toeschouwers een reis naar de zevende hemel maakten. Vreemd dat een regisseur die acties en intriges nooit in een film goot. Het plot zou aangrijpend geweest zijn. De toppers startten toen niet op rij één. Landen stonden gelinieerd naast elkaar, hun geselecteerden met vijf achtereen. Om De Bie en Janssens niet voor te laten dreigde Herygers met forfait. Bondscoach De Vlaeminck was onder de indruk en gaf hem zijn zin. De nacht voor de koers maakte Paul een strandwandeling. Noodgedwongen. Een eindeloos stromende douche hield hem wakker. In de aanpalende kamer kreeg een teamgenoot de bloedstroom niet onder controle. Desondanks startte Herygers zelfzeker. Hij liep wijdbeens als eerste zijn duin af, maar botste van de weeromstuit op een klasrijke jongeling uit Noord-Brabant. Richard Groenendaal domineerde en bracht ruim een halfuur Belgen in paniek. Gejoel, gejuich, gedaver. In tunnels vol decibels stak Herygers zijn kopje boven mensenhoofden uit en gooide demonstratief zijn pet in het zand. Het signaal voor een beklijvende jacht. Het duurde een kwartier voor Polleke met de listige tong Groenendaal te pakken kreeg. Was het de glorie van de zotskap? Kwam het door de dolgedraaide menigte? Paul deed wat hij niet wilde doen. Het was sterker dan hemzelf, dat tikje met rechts op de linkerschouder. "Had ik beter niet gedaan. Richard reageerde als een gebeten hond, versnelde en deed me bij de beesten afzien." Nam niet weg dat Paul de Nederlander counterde en hem naar een achterliggende duin verwees. Mannen en vrouwen aan de kant waren een delirium nabij. Kurt Vanneste, nu boegbeeld van de Superprestige, kroop op zijn buik tussen beenstellen door en aanbad beukend van dronkenmansglorie de nieuwe wereldkampioen. Paul deed haasje-over met zijn fiets, showde zijn borstharen en kwam pas tot bedaren op het podium. Ook de avond verliep geladen: Vtm trok aan zijn arm, maar Herygers ging mee naar de Reyers. Na Sportweekend voerde ik hem naar zijn Kempen. Voorbij Antwerpen zei hij: "Ik ben een ezel. Ik heb mijn nieuwe trui in jullie studio laten liggen." In dat onvergetelijke WK van '94 bevolkten liefst zeven nationaliteiten de top 10. Een vergane weelde die een kwarteeuw later om verbreding doet smeken. Paul won dat jaar ook de eerste Wereldbeker én de Duinencross. Andermaal in Koksijde, in de wereldtrui. Morgen zit hij er naast me. Met al zijn humor, in al zijn authenticiteit. 25 jaar in vriendschap. Ik omhels hem dankbaar.

