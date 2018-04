25 jaar gevorderd voor moord op vrouw die lachte met bedprestaties ex 17 april 2018

Ze hem had uitgelachen met zijn bedprestaties. Daarom bracht een man uit Blankenberge op 17 september 2015 zijn ex-vriendin om het leven. Eddy Boerjan (48, foto) stak Petra Vanaerde (44) dood met een keukenmes van 21 centimeter. "Vriendinnen verklaarden hoe het slachtoffer in het bijzijn van anderen vertelde over het kleine geslachtsdeel van onze cliënt. Op de fatale dag zei ze hem dat ze nog nooit zo'n slechte bedpartner gehad had", pleitten Boerjans advocaten. Volgens hen zijn de feiten uitgelokt. In dat geval zou de dader maximaal 5 jaar cel riskeren. Het Openbaar Ministerie ziet dat anders en vorderde 25 jaar. Met name de afscheidsbrief die Boerjan voor z'n vader schreef nadat hij vergeefs zelfmoord had proberen te plegen, schetste een negatief beeld van de beklaagde. "Ik heb van mijn daden genoten, mijn wraak is zoet", klinkt het. "Mijn troost is dat ze veel afgezien en gesmeekt heeft, en ik haar in haar gezicht hen uitgelachen." Uitspraak op 14 mei. (SDVO)

