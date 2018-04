25 jaar geleden Cipollini is voor iedereen te sterk 04 april 2018

"Wilfried Nelissen krijgt slapeloze nachten van Mario Cipollini." Zo stond het op 22 april 1993 in de krant. Dat was nadat Mario Cipollini de Scheldeprijs in Schoten had gewonnen. In een sprint veegde hij de vloer aan met de Belgische hardrijder Wilfried Nelissen (foto). In Parijs-Nice had Cipollini Nelissen er ook al drie keer van langs gegeven.

HLN