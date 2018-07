25 dolfijnen op gezinsuitstap voor onze kust 18 juli 2018

Ook dolfijnen vinden het blijkbaar het ideale weer voor een gezinsuitstap naar onze kust. Onderzoekers van het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel konden gisteren 25 tuimelaars met kalfjes spotten, zo'n 37 km voor het strand van Nieuwpoort. Dolfijnen komen wel vaker voor in de Noordzee, maar zo'n grote groep is erg uitzonderlijk volgens de wetenschappers. Waarschijnlijk waren de dieren op zoek naar haring en makreel. (YDS)

