25 arrestaties in internationaal onderzoek naar drugsbende 07 februari 2020

Bij veertien huiszoekingen in Antwerpen, Brussel en Charleroi zijn negen leden van een internationale drugsbende opgepakt. Het gaat om vier Belgen en vijf Albanezen, die worden verdacht van drugssmokkel tussen Zuid-Amerika en Europa. De drugs werden gesmokkeld in zeecontainers en verder verspreid in Europa door voertuigen met geavanceerde verborgen compartimenten. Bij een huiszoekingen in Frankrijk, Spanje, Nederland en Duitsland werden nog eens zestien verdachten opgepakt.

