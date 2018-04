25% Air France-vluchten vandaag geschrapt 23 april 2018

Door een staking bij Air France zal een kwart van de vluchten vandaag niet doorgaan, verwacht de luchtvaartmaatschappij. Medewerkers eisen een loonsverhoging van ruim 5%, maar de directie zegt dat dat onmogelijk is. Het zou de toekomst van zusterbedrijf KLM in gevaar kunnen brengen. De directie wil een stapsgewijze opslag geven, en heeft daarvoor een elektronische stemming ingevoerd. Vanaf donderdag kan het personeel zijn zeg doen over de plannen. Topman Jean-Marc Janaillac heeft zijn lot daaraan verbonden: hij dreigt met een vertrek als het plan wordt afgewezen. De afgelopen maanden staakte het personeel van Air France herhaaldelijk. De luchtvaartmaatschappij schat dat dat al 220 miljoen euro kostte.

