Exclusief voor abonnees 25.100 doden op Europese wegen 05 april 2019

00u00 0

Het aantal verkeersslachtoffers in de Europese Unie is amper gedaald. Vorig jaar lieten 25.100 mensen het leven op Europese wegen, zo blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. Dat is 1% minder dan in 2017, maar de daling lijkt ruim onvoldoende om het aantal slachtoffers tegen 2020 tot 15.750 terug te dringen. De EU had zich voorgenomen om het aantal verkeersdoden van 31.500 in 2010 in tien jaar tijd te halveren, maar blijft voorlopig steken op -21%. Griekenland benadert de doelstelling het meest, met -45%. In België vielen vorig jaar 30% minder slachtoffers dan in 2010. De Britse wegen zijn het veiligst, die in Roemenië, Bulgarije, Letland en Kroatië het gevaarlijkst.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen