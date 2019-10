Exclusief voor abonnees 25.000 handtekeningen voor terugbetaling mucomedicijn 12 oktober 2019

De Belgische Mucovereniging heeft met de campagne 'Onbetaalbaar? Onaanvaardbaar' in drie dagen tijd bijna 25.000 handtekeningen verzameld. Doel van de actie is minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) te overtuigen een levensverlengend medicijn dat taaislijmziekte bij de oorsprong aanpakt, terug te betalen. In Nederland, Duitsland en Luxemburg gebeurt dat al, klinkt het. De producent zou zich bereid tonen tot overleg, maar van de minister heeft de vereniging nog geen reactie gekregen. (SPK)