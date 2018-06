25.000 euro boete voor Gojowczik 01 juni 2018

Geen geluk voor de Duitser Peter Gojowczyk (ATP 43). In de eerste ronde moest hij bij een 1-6, 0-2-stand opgeven tegen Cameron Norrie (ATP 85) met een blessure. De ITF oordeelde dat Gojowczyk eigenlijk niet fit was om aan te treden en zijn plaats had moeten afstaan aan een 'lucky loser' (zoals acht geblesseerde spelers wel deden) en legde hem een boete van 25.000 euro op. Gojowczyk, die vorige zaterdag nog in de finale van Genève stond, zou last hebben gehad van zijn heup. Had hij zich voor aanvang van zijn match teruggetrokken, had hij nog 20.000 euro overgehouden van zijn premie van 40.000 euro voor de eerste ronde. Nu is dat dus 'maar' 15.000 euro. (FDW)