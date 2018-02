25.000 euro boete voor Anderlecht 17 februari 2018

Ook de fans van Anderlecht hebben genoeg van de malaise bij hun club. Na 18 minuten lieten sommigen dat duidelijk merken door vuurpijlen en rookbommen te ontsteken in het bezoekersvak. Door de rookontwikkeling moest ref Nathan Verboomen de wedstrijd tien minuten stilleggen. Sinds het verstrengde reglement van de Pro League levert dat automatisch een boete van 25.000 euro op. Ook in april 2016 kreeg paars-wit die sanctie nadat enkele supporters het te bont maakten in Oostende. (VDVJ)