25.000 euro aan boetes geïnd in 8 uur 28 februari 2019

De Gentse politie heeft gisteren in samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst en de FOD Douane en Accijnzen acht uur lang gecontroleerd. Daarbij werd voor liefst 25.000 euro aan boetes uitgeschreven. De opbrengst voor de politie was al bij al mager: in totaal werden 18 inbreuken vastgesteld. Dan rinkelde de kassa van de fiscus veel luider: de Vlaamse Belastingdienst zal 14.735 euro terugvorderen voor openstaande verkeerstaksen plus bijbehorende boetes. De douaniers slaagden er tot slot in om net geen 9.000 euro aan niet-betaalde penale boetes te innen. (DJG)