Cijfer van de week 14 september 2019

Vanaf maandag gaat Aldi 24 emojifiguurtjes uitdelen. Een smiley of een lachend kakske voor de klant, kwestie van ook de kinderen te plezieren. Waarbij je wel moet vaststellen, dat commerce niet altijd rechtlijnig is. Met de ene hand betaal je 10 cent voor een zakje, om het milieu te sparen. In de andere hand krijg je vervolgens de plastic gadgets geduwd.