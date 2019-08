Exclusief voor abonnees 24ste videoclip in 4 jaar voor K3 29 augustus 2019

Bijna 4 jaar zijn ze K3. En of Klaasje, Marthe en Hanne al hard gewerkt hebben in die periode. Gisteren namen ze hun 24ste videoclip op: goed voor 6 per jaar, dus. Enkel Dimitri Vegas & Like Mike komen in de buurt van dat record. "Maar die moeten niet echt dansen in hun videoclips, hé", lachen de drie.

