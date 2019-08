Exclusief voor abonnees 240 km per uur: kylian hazard is rijbewijs kwijt 02 augustus 2019

Kylian Hazard (23) is op zoek naar een chauffeur voor de komende twee weken. De speler van Cercle Brugge en broer van Eden en Thorgan werd woensdagavond door een anoniem voertuig van de politie in Roeselare aan de kant gezet, toen hij met zijn Audi S3 met meer dan 240 kilometer per uur over de E403 scheurde. Hazard moest z'n rijbewijs meteen inleveren voor een periode van vijftien dagen. Later zal hij zich voor de politierechtbank moeten verantwoorden.

