240.000 extra banen tegen 2023

Het Planbureau gaat ervan uit dat er de komende zes jaar telkens 40.000 nieuwe banen bijkomen. Dat blijkt uit een rapport dat Le Soir kon inkijken. Tegen 2023 zouden in ons land dus zo'n 240.000 extra jobs gecreëerd worden. In de privé zijn dat er 176.000 (goed voor 73,3% van de aangroei), in de openbare sector 10.000 (4,2%) en het aantal zelfstandigen zou toenemen met 54.000 (22,5%). Nochtans verwacht het Planbureau dat de groei van het bbp tegen 2023 zal vertragen tot 1,3%. "De standaarden van 1,8 à 2% die we gekend hebben, moeten we volgens mij loslaten", zegt ING-econoom Philippe Ledent. Dat er toch jobs bijkomen, is vooral te danken aan werkgelegenheidsmaatregelen, het positieve migratiesaldo en de vergrijzing. Onder meer vanwege die laatste factor gaat Ledent er overigens niet van uit dat er een begrotingsevenwicht gehaald zal worden. "Een groot deel van ons structureel tekort is gelinkt aan de impact die de vergrijzing heeft op de publieke financiën", zegt de econoom.

