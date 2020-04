Exclusief voor abonnees 240.000 doden? Zelfs Vietnamoorlog kostte Amerika 4 keer minder levens 04 april 2020

240.000. Zoveel levens kan Covid-19 maken in de VS, liet Donald Trump zich ontvallen. Huiveringwekkende cijfers. Om ze enigszins te vatten, deze vergelijkingen: 240.000 doden is ruim dubbel zoveel als het aantal Amerikaanse soldaten dat sneuvelde aan het westelijk front in de Eerste Wereldoorlog (1917-1918: 116.516 doden), vier keer zoveel als er omkwamen in de Vietnamoorlog (1955-1975: 58.209) en veel meer dan er dood achterbleven in vier jaar oorlog tegen nazi-Duitsland in Noord-Afrika en Europa (1941-1945: 196.288). (EV)