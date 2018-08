240.000 bijen gestolen van Vlaams imker 07 augustus 2018

Een 81-jarige imker uit Sint-Katelijne-Waver is er nog altijd niet goed van. Toen Frans Jacobs afgelopen weekend naar z'n bijen wilde gaan kijken in het natuurgebied van Walem, merkte hij dat 4 van zijn 21 beste kasten verdwenen waren - goed voor zo'n 240.000 diertjes. "Dit is al de derde keer in mijn 45 jaar ervaring dat ik slachtoffer ben. Enkele jaren geleden ging een dief er in de Ardennen vandoor met zes kasten en in juni 2016 werden een half miljoen van mijn bijen gedood met pesticiden." Diefstallen van bijenkasten zitten al een tijdje in de lift. De politie heeft een onderzoek geopend. (TVDZM)