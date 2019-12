Exclusief voor abonnees 24 urenstaking in alle gevangenissen 10 december 2019

De christelijke en socialistische vakbonden houden voet bij stuk en roepen vanaf morgenavond 22 uur p tot een 24 urenstaking in de alle gevangenissen van het land. Ze herhaalden gisteren hun grieven over het personeelstekort, de gebrekkige infrastructuur en de minimale dienstverlening tegen justitieminister Koen Geens (CD&V), maar kregen naar eigen zeggen geen gehoor. "De staking is daardoor onvermijdelijk", volgens het ACV en ACOD. De liberale vakbond VSOA steunt de actie niet, omdat ze de timing niet opportuun vindt. VSOA stelt een eisenbundel op die "op het juiste moment" overhandigd zal worden.