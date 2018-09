24 jaar na de laatste film komt 'Police Academy 8' eraan 06 september 2018

Goed nieuws voor wie houdt van flauwe politiegrappen, want er komt een nieuwe 'Police Academy'-film. Het gaat al om het achtste deel uit de reeks. Acteur Steve Guttenberg, die eerst kadet en later sergeant Mahoney speelt, kondigde het nieuws aan op Twitter. "De volgende 'Police Academy' komt eraan. Er zijn nog geen details, maar er wordt aan gewerkt!", klonk het. De eerste film dateert al van 1984, de laatste van 1994. De reeks was erg succesvol, er volgden zelfs een cartoonreeks en een speelgoedlijn.