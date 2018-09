24 fuivers vast in kermismolen op Laundry Day 03 september 2018

Mooi nazomerweer en goede vibes op Laundry Day: tot de vooravond was er geen vuiltje aan de lucht. Maar rond 19 uur bleef een kermismolen hangen: 24 festivalgangers zaten 20 meter hoog vast. Een klimteam van de brandweer werd opgetrommeld. Pas drie kwartier later was iedereen weer veilig beneden. "De attractie werkte nadien opnieuw", zegt organisator Wim Van der Borght. "Maar we hebben ze voor de rest van het festival toch maar niet meer gebruikt." (PhT/PLA)

