24. Delfine Persoon: Wereldtop Plaats 24: Delfine Persoon Redactie

26 december 2019

Boksen stelt in ons land al jaren niks meer voor, maar de populariteit van Delfine Persoon (35) bewijst dat de aantrekkingskracht van de ring nog altijd groot is. De boerendochter en flik uit Moorslede is volgens BoxRec.com nog altijd de beste vrouwelijke bokser ter wereld over alle gewichtsklassen heen en ze is ook één van de weinige boksers die wereldtitels won bij alle vijf de grote boksbonden. In juni verloor ze een titelgevecht tegen de Ierse Katie Taylor in New York, maar alle bokskenners waren het toen eens dat ze werd bestolen. Kneedbare jury's bestaan nog altijd in het boksen en ze verzieken de sport. Een herkansing komt er niet. Persoon wil deze zomer naar de Olympische Spelen in Tokio en heeft daarom het amateur-statuut aangevraagd. Daardoor mag ze twee jaar lang niet aan officiële titelgevechten bij de profs deelnemen. (SVB)

