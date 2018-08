24 Belgen bij start Premier League 10 augustus 2018

Manchester United en Leicester trappen vanavond het nieuwe Premier League-seizoen af. Toch verwacht José Mourinho er niet te veel van. Hij is niet tevreden met de transferactiviteiten van zijn club en ook de voorbereiding verliep niet zoals verhoopt. Spelers zoals Romelu Lukaku keerden op zijn vraag zelfs drie dagen vroeger terug na een korte break na het WK. "Ik zal met de WK-gangers overleggen of ze er klaar voor zijn", zei hij. Lukaku staat aan de aftrap, Fellaini voelt zich altijd klaar, zelfs met amper vier dagen training in de benen. Mourinho rekende nog eens fijntjes af met Martial, die tijdens de voorbereiding te lang wegbleef na de geboorte van zijn kind. De situatie rond de ontevreden Pogba ontmijnde hij. "Hij heeft hard gewerkt, hij ziet er gelukkig uit." Bij United zijn ze vooral niet te spreken over de rol van zaakwaarnemer Mino Raiola, die de speler aanbood bij Barcelona.

