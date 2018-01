24.783.911 reizigers: Zaventem breekt records 00u00 0

Brussels Airport heeft vorig jaar een recordaantal passagiers ontvangen: 24.783.911. Dat er een nieuw record zou komen, was al bekend. Op 22 december werd al de 24 miljoenste passagier in de bloemetjes gezet, terwijl het vorige jaarrecord - uit 2015 - 23,5 miljoen reizigers bedroeg. De luchthaven doet het 5,5% beter dan toen. Tegenover 2016, toen de aanslagen van 22 maart een grote impact hadden, deed de luchthaven het zelfs 13,7% beter. Toen werden 'maar' 21,8 miljoen passagiers vervoerd. Overigens sneuvelden in juli 2017 ook het dag- en het maandrecord, met respectievelijk 94.305 en 2,56 miljoen passagiers. Het nieuwe record kwam er met minder vliegbewegingen. Dat betekent dat er gemiddeld meer mensen op elke vlucht zaten: 120 in 2017, tegen 113 in 2015.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee