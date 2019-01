24.000 Brazilianen geëvacueerd uit vrees voor nieuwe dambreuk 28 januari 2019

00u00 0

Brandweerlui in Brazilië hebben zo'n 24.000 mensen uit het stadje Brumadinho, dat is getroffen door een dodelijke modderstroom na een dambreuk, opgeroepen naar hoger gelegen gebieden te gaan. De vrees bestaat dat een tweede dam in de buurt dreigt te bezwijken. De dammen zijn eigendom van mijnbouwgigant Vale. De evacuatie verlegde de aandacht van de zoektocht naar honderden mensen die nog vermist zijn na de dambreuk van vrijdag. Heel wat huizen werden toen bedolven onder de modder. Het dodental stond gisteren op 37.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN