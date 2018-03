237 gevangenen dreigen te radicaliseren 16 maart 2018

Er zitten in de Belgische gevangenissen 237 personen die in het oog worden gehouden door de Cel Extremisme. Het gaat niet enkel om gedetineerden die wegens hun link met terrorisme opgesloten werden. Ook gevangenen die voor andere feiten achter de tralies zitten maar bekendstaan om hun religieus fanatisme, vallen onder het regime. 22 extreem gevaarlijke gevallen worden vastgehouden in de speciale afdelingen van Hasselt en Ittre. Ze zitten er alleen in een cel, mogen geen contact hebben met gedetineerden uit andere afdelingen en worden vaker gecontroleerd.