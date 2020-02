Exclusief voor abonnees 236.000 Aantal buitenlandse werkkrachten piekt 22 februari 2020

Waren er in 2008 nog zo'n 115.000 gedetacheerde buitenlandse werknemers en zelfstandigen in België, dan is dat cijfer vorig jaar gestegen tot meer dan het dubbele: 236.000. Dat blijkt uit cijfers in een nieuwe paper van het Centrum voor Sociaal Beleid (UA). Bij detachering wordt een Europese werknemer tijdelijk door zijn werkgever uitgestuurd om in België te werken. Samen hebben al die gedetacheerden volgens onderzoekers zo'n 870.000 opdrachten uitgeoefend. Opvallend: het stijgend aantal detacheringen sinds 2017 is haast volledig te wijten aan een specifieke 'migratieroute' waarbij werkkrachten van buiten de EU zonder expliciete Belgische toestemming toch in ons land aan de slag zijn. Ze zoeken daarbij een geldige werk- en verblijfsvergunning in een andere EU-lidstaat en worden dan binnen de eengemaakte Europese markt uitgestuurd naar België.

