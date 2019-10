Exclusief voor abonnees 231 chauffeurs op de bon geslingerd tijdens flitsmarathon 10 oktober 2019

De politiezone Waasland-Noord nam deel aan de flitsmarathon. Van dinsdagochtend 6 uur tot woensdagochtend 6 uur werden er op verschillende locaties in de politiezone snelheidscontroles gehouden. In totaal controleerde de politie 2.173 voertuigen. 231 bestuurders reden te snel. Zij krijgen een boete in de bus.