230 miljoen reizigers voor NMBS

De NMBS heeft vorig jaar 230 miljoen reizigers vervoerd, ruim 3% meer dan in 2016. Het gaat om de grootste stijging in 10 jaar qua binnenlands verkeer. Volgens de spoorwegmaatschappij neemt vooral het aantal vrijetijdsverplaatsingen met de trein toe. Zo registreerde ze 6% meer senioren op de trein, 8% meer jongeren en 9% meer families. Het aantal pendelaars stijgt ook, maar in mindere mate. Er werden 2% meer woon-werkabonnementen verkocht.