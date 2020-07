Exclusief voor abonnees 23 vestigingen dicht bij La Place 14 juli 2020

De Nederlandse restaurantketen La Place, die sinds 2016 in handen van de supermarktketen Jumbo is, sluit als gevolg van de coronacrisis ruim een kwart van haar filialen in Nederland. Van de 80 gaan er 23 dicht, weet 'De Telegraaf'. Er staan 480 banen op de helling. Er zouden geen gedwongen ontslagen vallen.

