23 verwaarloosde paarden in beslag genomen in één week 10 maart 2020

In één week tijd heeft het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum VZOCin Heusden-Zolder 23 paarden in beslag moeten nemen. En er wachtten al 17 exemplaren op een mogelijke adoptie. Het dierenopvangcentrum ziet een tendens die al jaren aanhoudt: particulieren die impulsief een dier kopen, maar de zorg ervoor onderschatten. "Mensen kopen een paard vaak onbezonnen aan", zegt Rudi Oyen van het VZOC. "De eerste weken gaat het goed, maar dan slaat de gewenning toe. Het dier krijgt geen aandacht meer en gaat zelf negatieve aandacht beginnen vragen of het wordt onhandelbaar." Het VZOC zoekt nu steun in natura, zoals voeding. "Hooi, krachtvoeder, wortelen: alles is welkom."