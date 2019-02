23 verwaarloosde dieren bij voorvechter van dierenrechten én broodfokker in één Philippe Ghysens

22 februari 2019

00u00 0 De Krant Het parket heeft een onderzoek gestart naar een dierenhandelaar in Lochristi, die nochtans lid is van een organisatie die ijvert voor dierenwelzijn. Bij de kweker werden 23 verwaarloosde beestjes in beslag genomen. Gaia dient een klacht in.

Op 15 februari viel de politie binnen bij Droopy in Lochristi. Twaalf honden, drie Bengaalse katten, zeven schildpadden en een ara werden in beslag genomen. Verschillende dieren zagen er verwaarloosd uit. Van een Engelse buldog van 10 maanden was de achterkant volledig verlamd. "Het dier heeft wonden omdat haar poten over de grond slepen. Wij laten voor haar een rolstoel op maat maken", aldus de vzw Animal Trust in Melle, die de situatie naar buiten bracht. Er kwam ook een chihuahua bij de vzw binnen met een enorm gezwel, dat na onderzoek bij de dierenarts een deel van haar darmen blijkt te zijn. Het dier moet nog geopereerd worden. Er waren ook twee staffordpups met opgezwollen buiken tjokvol wormen. Bij twee yorkshires van bijna 10 jaar zaten de haren van de poten vol klitten. Alle dieren werden overgebracht naar verschillende opvangcentra.

Oostblok

Volgens de uitbater van de zaak, Danny Van Puyenbroeck (59), klopt er weinig van de aantijgingen. "De buldog heeft problemen met zijn heup", zegt hij. "Onze dierenarts wou hem de week voor de inval laten inslapen. Ik besloot om hem verder te laten behandelen. Wij kennen onze dieren beter dan die opvangcentra. We ontwormen alle dieren elke maandag, en wormen... Die zijn toch niet dodelijk?" Over de term 'broodfokker' is hij alvast duidelijk: "Ja, ik ben een broodfokker, daar is niets mis mee. Ik doe het om mijn 'brood' te verdienen. Soms haal ik inderdaad mijn dieren uit het Oostblok, maar ik doe het met mate. Er zijn te veel negatieve connotaties rond. De wereld van de dierenhandel is volledig veranderd." Van Puyenbroeck zit 30 jaar in de sector. "Vroeger was een hond zoals een konijn. Je stak hem in een doos zonder kijkgat. Nu moet je hem bij wijze van spreken verkopen in een wiegje. Een hond is vandaag de dag net een baby." Over de inval en de aanklacht van de vzw denkt hij het zijne. "Het is een doordachte actie, omdat ze zo meer donaties zullen krijgen. Ik heb al zoveel controles gehad, en elke keer zonder problemen." Wanneer de dierenhandelaar ons rondleidt in zijn kennel, ligt die er proper bij. Twintig hokken zijn er, waarvan de helft gevuld met honden. Iets verder zitten in twee kooien een zestal katten. Het ruikt er naar verf en de vloer kleeft nog een beetje. "De vloer is net geschilderd."

Onder toezicht

Droopy heeft nu richtlijnen gekregen van de Inspectie Dierenwelzijn, die na verschillende klachten actie ondernam met de politie. "De dieren worden gecontroleerd door een dierenarts en er moeten maatregelen genomen worden om het welzijn te verhogen", zegt Brigitte Borgmans. Dat Van Puyenbroeck ook bestuurslid is bij Ani-zoo, de beroepsfederatie van professionele fokkers die ijvert voor dierenwelzijn, is een pijnlijke zaak. "We vinden het natuurlijk spijtig", zegt Paul De Cooman van Ani-zoo. "Maar we wachten het onderzoek af voor we een beslissing nemen."

Michel Vandenbosch van Gaia besloot alvast actie te ondernemen. "We zijn ervan overtuigd dat er redenen genoeg zijn om een strafzaak te starten. Wij gaan een klacht indienen, we moeten de belangen van de dieren beschermen. Ik kan enkel maar hopen dat het gerecht de kwestie ernstig zal nemen."