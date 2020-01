23 transmigranten in Zeebrugge per toeval ontdekt: nog in leven omdat ze op verkeerde vrachtwagen zaten Cédric Maes en Mathias Mariën

24 januari 2020

05u00 0 De Krant "Hadden ze de oversteek naar Engeland gemaakt, dan waren ze wellicht overleden." Dat is de conclusie nadat 23 migranten per toeval uit een koelcontainer werden geplukt in Zeebrugge, na een tocht van 200 kilometer bij 2 graden Celsius. Amper twee dagen na het bijna-drama in De Panne vraagt West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé alweer extra maatregelen.

Verscholen tussen de yoghurt en de kaas, bij amper 2 graden, op weg naar Groot-Brittannië. Dat de twintig mannen en drie vrouwen - Eritreeërs en Soedanezen - nog leven, danken ze aan stom toeval. Ze kropen in Waremme, op 200 kilometer van Zeebrugge, tussen een lading die nog deels moest worden overgeladen op een industrieterrein vlak bij de haven van Zeebrugge. Volgens spoedarts Tania Desmet van het UZ Gent had de groep het allicht niet overleefd, mocht de koelwagen toch naar Groot-Brittannië zijn doorgereisd. "De combinatie van de koude temperatuur en het gebrek aan zuurstof tijdens de oversteek was hen wellicht fataal geworden", zegt ze. "Wanneer je het koud krijgt, gaat je lichaam er alles aan doen om op te warmen. Je gaat sneller ademen en je hartslag versnelt, maar dat vraagt meer zuurstof." Zuurstof die er in de afgesloten koelcontainer wellicht niet voldoende was geweest. Het parket voert een onderzoek naar de zaak, maar laat de chauffeur volgens onze info voorlopig ongemoeid.

Drones

De 23 transmigranten ontsnapten aan een bijna zekere dood, amper twee dagen nadat 14 mensen met een gammel bootje vanop het strand van De Panne naar Groot-Brittannië probeerden te varen. "Twee keer door het oog van de naald in enkele dagen tijd", foetert West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé. "Er moeten dringend extra manschappen komen in de haven, of wachten we op de eerste doden?" Dag op dag drie maanden geleden waren er al dodelijke slachtoffers te betreuren, toen in het Britse Essex 39 Vietnamezen in een koelwagen werden teruggevonden nadat ze via de haven van Zeebrugge de oversteek hadden gemaakt.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V) zijn alle nodige maatregelen en manschappen eind 2018 al ingezet. "Er zijn scanners en extra patrouilles, 30 mensen van de federale politie in West-Vlaanderen werken op de mensensmokkel en deze week werd een coördinator aangesteld", zegt De Crem. Samen met Frontex, het Europese grens- en kustbewakingsagentschap, de Fransen en de Britten wil hij onze kustlijn bewaken met internationale drones. "Tegen het begin van deze zomer wil ik die drones boven onze kust hebben."

Zwakke plek

Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) gaf te kennen dat Europa anderhalf miljoen euro vrijmaakt voor het probleem in en rond de Zeebrugse haven, dus óók de transportzone waar de groep gisteren werd ontdekt. "Die ligt buiten het havengebied en is voor iedereen toegankelijk. Het is op dit moment nog de zwakke plek in de Zeebrugse haven", zegt De fauw. "Maar op korte termijn komen er camera's in de transportzone."

Toch zullen die maatregelen niet voorkomen dat transmigranten 200 kilometer verder in een koelwagen kunnen kruipen. "In heel België moet er grote aandacht aan het probleem van mensensmokkel worden geschonken", aldus Brugs procureur Frank Demeester. "Mensensmokkelaars gebruiken nu ook parkings in het zuiden van het land." Met maatregelen in Zeebrugge alleen zal het probleem dus niet verdwijnen.

Dat de migranten ondanks de verscherpte controles en de immense risico's de oversteek blijven proberen te maken, ligt deels aan de nakende brexit. Mensensmokkelaars liegen tegen hun slachtoffers dat ze, eens de brexit een feit is, niet meer in Groot-Brittannië zullen geraken, ook al zal er in realiteit niets veranderen. Net gisteren liet Europol weten een Frans-Nederlands netwerk van mensensmokkelaars te hebben opgerold dat de voorbije jaren zo'n 10.000 transmigranten met koelwagens naar het VK heeft gesmokkeld. Ze verkochten de 'plaatsen' in de transporten voor 7.000 euro per persoon.