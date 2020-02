Exclusief voor abonnees 23 nieuwe cruiseschepen in de vaart 22 februari 2020

Dit jaar komen maar liefst 23 nieuwe cruiseschepen in de vaart, die in totaal goed zijn voor 37.700 passagiers. Volgende maand in maart lanceert Richard Branson zijn cruiserederij Virgin Voyages en het eerste adults-only schip Scarlet Lady. Dat heeft innovaties aan boord zoals een tattooshop, een American diner met vegan-gerechten en koffie-workshops en mixology-cursussen. (virginvoyages.com)

