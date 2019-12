Exclusief voor abonnees 23. Koning Filip & koningin Mathilde: Echte mensen Plaats 23: Koning Filip & koningin Mathilde Redactie

26 december 2019

00u00 0

De kleren maken de man. Als prins was Filip de pispaal van Laken. Er werd gelachen met die stijve hark die klonk als een bang kind en niemand vond hem geschikt om zijn vader Albert op te volgen. "Laurent, dat is tenminste nog 'ne normale'", werd er zelfs gezegd. Filips lief Mathilde was een jeugdig besje met een profijtige glimlach, even mooi als kleurloos. Maar het prinsenpaar werd koninklijk en geleidelijk aan leerden de twee iets meer zichzelf te zijn. Mathilde is tijdens haar bezoeken aan geplaagde of uitgedaagde mensen nooit vies om de handen uit de mouwen te steken en Filip heeft zijn extreme schuchterheid ingeruild voor bewuste terughoudendheid. Sereen vertolkt hij zijn rol van neutraal Zwitserland, al durft hij buiten de lijnen te kleuren wanneer het gaat over klimaat, rassenhaat of het voortbestaan van de staat. Maar wat iedereen heeft verrast, was de achttiende verjaardag van hun dochter Elisabeth, live op televisie te volgen. Toen werden Filip en Mathilde echt mensen. Uit elke blik tussen ouders en kind sprak liefde en iedereen kon zien dat Elisabeth de eerste Saksen-Coburger was die niet verkrampt of verknipt uit de gouden kooi stapte waarin ze was opgegroeid. Het enige wat je kon denken was: "Goed gedaan." (SVB)

