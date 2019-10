Exclusief voor abonnees 23 kantoren dicht bij Belfius 19 oktober 2019

00u00 0

Bij Belfius verdwijnen 23 kantoren. Dat is gisteren op een ondernemingsraad bekendgemaakt. Er verdwijnen 35 functies, maar niemand verliest zijn baan. De betrokken werknemers kunnen terecht in andere kantoren of elders bij Belfius.

