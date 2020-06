Exclusief voor abonnees 23-jarige ref Brent Staessens kan starten in 1B 03 juni 2020

De 23-jarige Brent Staessens zal tijdens het volgende seizoen zijn debuut mogen maken als scheidsrechter in 1B. Hij komt over uit het amateurvoetbal, waar hij werd opgevolgd in de Top B Core, het project van het Belgian Centre of Refereeing Excellence waarin beloftevolle jonge scheidsrechters en assistent-scheidsrechters worden opgeleid om de stap naar het betaald voetbal te zetten. Samen met Brent Staessens zullen ook twee assistent-scheidsrechters, Lennert Jans (29) en Nico Claes (30), de overstap van het amateur- naar het profvoetbal maken. Eerst moet het drietal midden juli wel de fysieke en medische proeven afleggen in Tubeke. Alle refs en assistenten die het afgelopen seizoen actief waren in 1A en 1B kregen de bevestiging dat ze ook komend seizoen wedstrijden van het betaald voetbal zullen mogen leiden.

