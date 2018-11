23 en eerste Michelinster 20 november 2018

Philippe Heylen trekt glunderend zijn Michelin-koksvest aan, met zijn trotse vriendin naast hem. Pas 23 is hij, maar sinds gisteren mag hij pronken met zijn eerste ster aan de deur van zijn Leuvense restaurant Eed. Hij runt de zaak samen met zijn vader Frank en al even piepjonge lief Maxine De Schrijver (22). "Mijn pa doet de praktische klussen - dingen als de boekhouding en de bestellingen opvolgen. Mijn vriendin doet de zaal. En ik moet mij alleen maar met de keuken bezighouden." Met z'n 23 doet Heylen nog beter dan Kobe Desramaults. De bezieler van het voormalige restaurant In De Wulf was 'al' 25 toen hij in 2005 als jongste chef ooit in België een ster kreeg. (SSL)

