Exclusief voor abonnees 23 centimeter verschil Moesha Scales (18) & Shanel Struyf (21) 08 juli 2019

Moesha Scales uit het Limburgse Lanaken mag zich met haar 1,52 meter de kleinste Miss België-kandidate noemen. "Helemaal niet erg", vindt ze dat zelf. "Met een paar hakken aan voel ik me meteen al wat groter. (lacht) En om Miss België te worden hoef je toch niet bepaald groot te zijn? Klein maar fijn, dat is mijn motto!" En de kandidate heeft nog een opvallend kenmerk. "Mijn mama is Italiaans en mijn papa Amerikaans. Ik heb ook tien jaar in de VS, in Colorado, gewoond. Ik ben nog maar twee jaar terug in België."

