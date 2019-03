Exclusief voor abonnees 23 Belgische militairen naar huis om psychosociale redenen 30 maart 2019

In de periode 2014-2018 zijn 23 Belgische militairen op buitenlandse missie teruggestuurd naar ons land om psychosociale redenen. In 3 gevallen ging het om het posttraumatisch stresssyndroom (PTSS). Dat blijkt uit cijfers van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). Jaarlijks kloppen ook meer dan duizend manschappen aan bij het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg van Defensie (CGG). Hun aantal steeg van 1.026 in 2014 tot 1.288 in 2018 (+25,5%). Het aantal militairen die hulp zoeken bij het CGG vanwege PTSS zit dan weer in dalende lijn. In 2015 ging het om 22 mensen, een jaar later om 18, in 2017 waren het er nog 11 en in 2018 slechts 6.