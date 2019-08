Exclusief voor abonnees 22 10 augustus 2019

Het is stilaan hogere wiskunde -mits enige zin voor overdrijving. Na amper drie competitiewedstrijden heeft Anderlecht al 22 spelers opgesteld. Een aantal dat de komende weken nog zal oplopen, want bijvoorbeeld aanwinst Kemar Roofe moet nog zijn eerste minuten maken. Tegen KV Mechelen speelden twee jongens voor het eerst dit seizoen: de 17-jarige Killian Sardella debuteerde op rechtsachter, Isaac Kiese Thelin viel in - hij is eindelijk fit. (PJC)