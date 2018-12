22ste dubbel voor Van der Poel 17 december 2018

Antwerpen-Zonhoven. Voor de tweeëntwintigste keer in zijn profcarrière won Mathieu van der Poel twee dagen op een rij. Ook op dat vlak zit hij méér dan perfect op Sven Nys-schema. Exact drie minuten en veertig seconden duurde de cross gisteren. Toen sprong Mathieu achter de rug van broer David vandaan en maakte hij er een lange, eenzame tocht van. "Ik schrok zelf van de kloof die ik sloeg. Het was niet echt het plan. Op een bepaald moment reden we zelfs eerste, tweede en derde, met ook Tom Meeusen nog in het spoor. (lacht) Even dacht ik aan een droomscenario. Met z'n drieën op pad. Maar dat bleek niet echt een optie." Van der Poel bouwde zijn voorsprong pijlsnel uit. Van twintig seconden na ronde één tot een voorlopig maximum van 43 tellen na ronde drie. Waarop hij, tot ergernis van vader Adrie, op reserve ging fietsen. "Als je pech hebt, is 't gedaan!" Een luxe, vindt zoonlief het nochtans zelf. "Pa ziet het me niet graag doen. Maar er komt nog een heel drukke periode aan, hé."

