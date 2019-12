Exclusief voor abonnees 228 criminelen opgepakt die geld witwasten via 'geldezels' 05 december 2019

De gerechtelijke autoriteiten van 31 landen hebben de afgelopen maanden 228 mensen opgepakt die gebruikmaakten van 'geldezels'. Zulke 'money mules' lenen hun bankkaart of -rekening uit in ruil voor geld. Criminelen gebruiken die dan om gestolen geld door te sluizen of af te halen. Ook de Belgische politie deed mee aan de jaarlijkse actie van Europol, Eurojust en de Europese bankenfederatie. Zij identificeerden 3.833 geldezels en 386 mensen die de transacties organiseerden. Ze spoorden 7.520 frauduleuze transacties op en verhinderden zo dat 12,9 miljoen euro verloren ging. (SRB)